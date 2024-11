Criptomoedas: bitcoin desacelera ganhos na sessão, mas sobe 11% em semana com eleição de Trump

O bitcoin oscilava próximo à estabilidade, ponderando ganhos recentes enquanto agentes aguardam as primeiras medidas e indicações do governo de Donald Trump. O semanal, no entanto, era amplamente positivo.

O bitcoin subia 0,30% nas últimas 24 horas até 16h, a US$ 76.773,10, segundo a Binance. Na máxima em 24 horas, a criptomoeda tocou US$ 76.999,00. E na semana, subiu 11,62%. O ethereum, por sua vez, tinha ganhos de 2,73%, a US$ 2.951,60 no mesmo intervalo. E acumulava ganhos de 20,06% na semana, ampliando movimento recente de recuperação após sofrer ante pares durante todo o ano.

Depois dos ganhos dos últimos dias, o bitcoin oscilava próximo à estabilidade hoje, à medida que investidores aguardavam os primeiros anúncios do futuro governo Trump. Há expectativas, por exemplo, de que o republicano afrouxe a supervisão regulatória e nomeie alguém mais alinhado a essas premissas para suceder Gary Gensler na Securities and Exchange Comission (SEC).