China, temor fiscal e com inflação no Brasil derrubam Ibovespa, apesar de alta em Petrobras

A frustração dos investidores com as medidas anunciadas na China e o impasse em relação ao anúncio iminente do plano de corte de gastos no Brasil derrubam o Ibovespa na sessão desta sexta-feira, 8. A queda é de mais de 1,00% e o Índice Bovespa já chegou a ceder aos 127.518,70 pontos, na mínima (-1,67%). O recuo ocorre apesar da alta das ações da Petrobras. A estatal informou na noite da quinta-feira que saiu de prejuízo para lucro no terceiro trimestre.

No Brasil, o ambiente é de cautela em mais um dia de espera pelo pacote de ajuste fiscal, que é difícil de ser construído, cita Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria. "A demora reflete não apenas as difíceis discussões internas, com as propostas atingindo ministérios sensíveis, mas também a costura com o Legislativo, ao passo que algumas medidas devem tramitar pelo Congresso", avalia em relatório.

Conforme Raony Rossetti, CEO e fundador da Melver, se o pacote de redução de despesas vier aquém de R$ 30 bilhões que, segundo ele, já é um valor baixo, vai decepcionar os investidores e contaminar os ativos brasileiros ainda mais.