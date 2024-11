BC lança consulta pública sobre regulamentação de ativos virtuais

O Banco Central colocou em consulta pública duas propostas de regulamentação para o mercado de ativos virtuais. O objetivo, segundo o BC, é garantir um ambiente jurídico seguro, além da solidez, eficiência e regulação das sociedades prestadoras de serviços virtuais e demais instituições que integram esse mercado. Também é dispor sobre aspectos relacionados a riscos e vulnerabilidades do mercado de ativos virtuais.

A primeira consulta, de número 109, é sobre a proposta de regulamentação dos serviços de ativos virtuais previstos no artigo 5º Lei 14.478. Trata do funcionamento dessas sociedades e de quais instituições autorizadas a funcionar pelo BC poderão prestar esses serviços, além de definir as tarifas que podem ser cobradas na prestação de serviços nesse mercado.

Essa proposta prevê a criação de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais. Elas serão classificadas em três modalidades. As intermediárias de ativos virtuais serão responsáveis por intermediar a negociação e distribuição de ativos virtuais. As custodiantes de ativos virtuais deverão realizar a custódia desses ativos. As corretoras de ativos virtuais vão exercer simultaneamente as duas atividades.