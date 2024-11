Tesouro: necessidade líquida de financiamento do Governo Geral foi a 8,2% do PIB no 2º tri

A necessidade líquida de financiamento do governo geral alcançou 8,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2024, informou nesta quinta-feira, 7, o Tesouro Nacional. O resultado é 1,0 ponto porcentual menor em relação ao valor observado no mesmo período de 2023. De acordo com o órgão, a variação responde ao crescimento nominal de 13,6% da receita do governo em relação ao segundo trimestre do ano passado, parcialmente compensado pelo aumento nominal de 10,2% da despesa.

Os dados constam do Boletim de Estatísticas Fiscais do Governo Geral do segundo trimestre de 2024, divulgado pelo órgão nesta quinta-feira, 7. O documento apresenta estatísticas das três esferas de governo (Governo Central, governos estaduais e municipais) consolidadas segundo a metodologia do Manual de Estatísticas de Finanças Públicas de 2014 do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na decomposição por esfera de governo, a maior parte da necessidade de financiamento corresponde ao Governo Central, que necessita também de 8,2% do PIB.