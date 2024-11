Prejuízo da Corteva aumenta 64,8% no 3º trimestre para US$ 519 milhões

A empresa de sementes e agroquímicos Corteva, dos Estados Unidos, teve prejuízo em operações continuadas de US$ 519 milhões, ou US$ 0,76 por ação, no terceiro trimestre deste ano, disse a companhia, na quarta-feira, 6, depois do fechamento do mercado financeiro. O prejuízo é 64,8% maior do que o registrado em igual período do ano passado, de US$ 315 milhões, ou US$ 0,45 por ação.

Em termos ajustados, o prejuízo aumentou 113%, para US$ 0,49 por ação. A receita líquida diminuiu 10,2%, para US$ 2,326 bilhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na América do Norte, as vendas líquidas aumentaram 7%, para US$ 610 milhões. Na América Latina, a queda foi de 19%, para US$ 989 milhões. Em termos orgânicos, as vendas subiram 7% na América do Norte e caíram 10% na América Latina.