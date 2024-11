PPSA realizará seu primeiro concurso público para contratar 100 profissionais

As vagas serão distribuídas entre os cargos de advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás, com atuação em diferentes áreas da empresa

A PPSA projeta que o pico da produção dos atuais contratos será atingido em 2029, quando a fatia da União representará cerca de 564 mil barris por dia (bpd), contra os 89 mil bpd atuais.

A empresa contratou o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) para planejar, organizar e realizar o concurso e a previsão é de que as provas sejam realizadas no primeiro semestre de 2025. As vagas são para o escritório da PPSA no Rio de Janeiro, mas as provas poderão ser realizadas também nas cidades de São Paulo e Salvador.

"Haverá uma prova objetiva para todos os cargos. Candidatos para as vagas de advogado e especialista em petróleo farão também uma prova discursiva. Das vagas ofertadas, 5% serão oferecidas a pessoas com deficiência (PCDs) e 20% a candidatos autodeclarados negros", informou a PSA.