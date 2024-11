Ouro fecha em alta após queda do dólar e correções do 'Trump Trade'

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 7, em meio à depreciação do dólar no exterior, o que tende a apoiar a commodity. O metal precioso se recuperava após tombo de mais de 2% ontem, enquanto investidores ponderam sobre os efeitos de um novo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,10%, a US$ 2.705,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na máxima, o metal tocou US$ 2.707,80 por onça-troy.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A alta do dia reflete as perdas do dólar ante as principais moedas globais, à medida que investidores corrigem os excessos do "Trump Trade", que impulsionou a divisa americana ao redor do mundo na quarta-feira.