Oi reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 243 milhões no 3º trimestre

A Oi, em recuperação judicial, apresentou lucro líquido de R$ 243 milhões no seu balanço do terceiro trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de R$ 2,830 bilhões no mesmo intervalo de 2023, conforme divulgação realizada após o fechamento do mercado financeiro no período da noite da quarta-feira, 6.

O lucro líquido refletiu uma receita financeira decorrente da valorização do real frente ao dólar de 2,0% no período, somado ao impacto positivo do ajuste a valor presente (AVP), resultado da celebração com a Anatel do segundo termo de repactuação da transação firmado em novembro de 2020, das dívidas atualizadas até setembro de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) reportado no terceiro trimestre foi negativo em R$ 335 milhões, revertendo dado positivo de R$ 382 milhões de um ano antes.