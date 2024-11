Dólar à vista sobe à espera de corte de gastos

O dólar opera em alta leve no mercado à vista na manhã desta quinta-feira, 7, após forte queda na quarta-feira. Investidores ajustam posições após as falas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o plano de corte de gastos, no começo da noite ontem.

O presidente Lula defende que o ajuste não recaia apenas sobre os mais pobres e cobra contrapartidas do Congresso e empresários. Haddad prevê a conclusão do plano fiscal até o fim da manhã e a necessidade de uma PEC e projeto de lei complementar, mas diz que as propostas podem ser apresentadas antes aos presidentes da Câmara e do Senado. Ou seja, a aprovação e anúncio dependeriam do apoio do Congresso às medidas.

O destaque no exterior é a decisão sobre juros do Federal Reserve (16 horas), com entrevista do presidente da instituição Jerome Powell (16h30). Aqui, o Tesouro faz leilões de LTN e NTN-F (11h30), após decisão sem surpresas do Copom, com o aumento de 50 pontos-base da Selic, a 11,25% ao ano, sem dar guidance e condicionando os próximos passos à apresentação e execução pelo governo de um pacote fiscal robusto.