Bolsas da Europa ensaiam recuperação, após balanços e à espera de BoE e Fed

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para anúncios de juros do Banco da Inglaterra (BoE), ainda nesta manhã, e do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), à tarde. A expectativa é que tanto o BoE quanto o Fed cortem seus juros básicos em 25 pontos-base.

No âmbito macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro cresceram 0,5% em setembro ante agosto, um pouco mais do que esperado, enquanto a produção industrial da Alemanha recuou 2,5% no mesmo período, bem mais do que se previa.

Às 7h21 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,03%, a de Paris avançava 0,52% e a de Frankfurt ganhava 1,21%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,32%, 0,51% e 0,17%, respectivamente.