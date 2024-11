Air France-KLM lucra menos que o previsto no 3º trimestre, mas receita supera expectativas

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 7, que teve lucro líquido de 780 milhões de euros no terceiro trimestre de 2024, menor do que o ganho de 931 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

O lucro operacional da companhia aérea franco-holandesa diminuiu 12% na mesma comparação, a 1,18 bilhão de euros, ficando abaixo da projeção de analistas, de 1,25 bilhão de euros.

Já a receita trimestral cresceu 4%, a 8,98 bilhões de euros, superando o consenso, de 8,89 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.