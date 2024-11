Vitória de Trump eleva percepção de pacote robusto e alivia pressão nas taxas de juros

Os juros futuros chegaram ao fim da sessão em alta até os vencimentos intermediários, enquanto os longos estavam de lado, num dia de volatilidade ditada pela reação dos mercados à vitória contundente de Donald Trump na eleição americana e às expectativas pelo pacote fiscal e pela decisão do Copom nesta noite. Com o resultado do pleito nos EUA sem dar margem para contestação, cresceu a aposta num pacote fiscal robusto que possa limitar os efeitos da eleição americana sobre o câmbio e, consequentemente, sobre a inflação.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 12,97%, de 12,85% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2027 subiu de 12,97% para 13,04% e a do DI para janeiro de 2029 fechou estável em 12,99%.

Nas máximas pela manhã, as taxas chegaram a subir em torno de 20 pontos-base e nas mínimas, à tarde, a recuar 10 pontos-base. A amplitude do movimento mostra as incertezas tanto daqui quanto do exterior. Lá fora, uma delas, a de quem venceria a eleição, foi dissipada com a vitória maiúscula de Trump, que se elegeu tanto pelo voto popular quanto no colégio eleitoral, com os republicanos ainda levando o Senado e, provavelmente, a Câmara. "Isso dá a ele muito capital político para implantar sua agenda", disse o estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, Luciano Rostagno.