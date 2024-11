TCU dá 60 dias para governo operacionalizar grupos de mitigação da crise climática no agro

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira, 6, o prazo de 60 dias para o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) operacionalizar dois grupos de apoio ao agronegócio na transição energética e na prevenção a eventos climáticos extremos. A premissa é mitigar efeitos nocivos ao setor.

A Comissão Executiva do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (CENABC) e o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Setorial para Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (CTABC) já estão previstos em decretos do governo federal. Falta, contudo, a implementação.

Uma auditoria do TCU apontou para "fragilidade na governança pública" no tema. A finalidade da Corte é garantir que metas de sustentabilidade agrícola sejam alcançadas e que o setor agropecuário esteja "melhor preparado" para enfrentar os desafios climáticos.