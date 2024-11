Produção de veículos sobe 24,7% em outubro contra outubro de 2023, revela Anfavea

Com o resultado de outubro, a produção acumulada desde o início do ano passou a mostrar crescimento de 8,9%, num total de 2,12 milhões de veículos nos dez meses.

Nos últimos meses, as montadoras voltaram a experimentar volumes de vendas que só eram registrados antes da pandemia, na esteira da expansão do crédito, do emprego e da renda, em paralelo ao aumento das entregas a locadoras, que estão renovando suas frotas.

Com desempenho positivo tanto nas vendas internas quanto nas exportações, as montadoras de veículos tiveram crescimento de 24,7% na produção durante o mês passado, frente a outubro de 2023. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira, 6, pela Anfavea, associação que representa o setor. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 249,2 mil unidades saíram das linhas de montagem, 8,3% a mais do que em setembro.

As vendas de outubro, 264,9 mil veículos, foram as maiores de um mês em uma década. Em relação ao mesmo mês do ano passado, os emplacamentos subiram 21,6%, enquanto frente a setembro a alta foi de 12,1%.

Desde dezembro de 2014, quando foram vendidos pouco mais de 370 mil veículos, não se via volume tão expressivo, levando o total comercializado desde o primeiro dia de 2024 para 2,12 milhões de unidades, uma alta de 15%.

As exportações, que somaram 43,5 mil veículos - maior número desde maio do ano passado -, subiram 39,2% quando comparadas aos embarques do mesmo período de 2023. Frente a setembro, as vendas de veículos ao exterior marcaram crescimento de 4,6%. Com isso, as montadoras diminuíram a queda das exportações no acumulado desde janeiro para 7,4%, embarcando em dez meses 327,8 mil veículos.