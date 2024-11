PIB cresceu 3% em 2022, totalizando R$ 10,1 trilhões, mostra divulgação definitiva do IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 2022 cresceu 3% em 2022, segundo dados anuais definitivos do Sistema de Contas Nacionais, divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa anterior, que tinha como base apenas as Contas Nacionais Trimestrais, também estimava um avanço de 3%. Com a revisão definitiva, com base nas informações extras que integram as Contas Nacionais Anuais, o PIB somou R$ 10,1 trilhões em 2022. O PIB per capita foi de R$ 47.802,02.

"O IBGE está reformulando o Sistema de Contas Nacionais, com a alteração do ano base de 2010 para 2021. Com isso, para o ano de 2022, apenas tabelas atualizadas, quando houver informação, e notas técnicas serão publicadas. As estimativas mais detalhadas serão suspensas temporariamente e não incluirão o detalhamento das Tabelas de Recursos e Usos - TRU e pelas Contas Econômicas Integradas - CEI, publicadas anualmente", alertou o IBGE, em nota.

Sob a ótica da oferta, a variação do PIB da indústria de 2022 em relação a 2021 foi de uma alta de 1,5%, e o PIB de serviços teve um aumento de 4,3%. Já o PIB da agropecuária registrou queda de 1,1% em 2022.