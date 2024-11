Petróleo fecha em queda moderada em meio à alta do dólar após vitória de Donald Trump

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,41% (US$ 0,30), a US$ 71,69 o barril, enquanto o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 0,80% (US$ 0,61), a US$ 74,92 o barril.

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta quarta-feira, 6, interrompendo uma sequência de cinco sessões de ganhos, pressionados pela forte valorização do dólar após a vitória do republicano Donald Trump na eleição dos EUA.

Já a queda mais acentuada do Brent reflete as expectativas de aumento da oferta nos EUA e uma possível desaceleração da demanda vinculada a uma abordagem orientada por tarifas comerciais, especialmente com a China, explicou Mukesh Sahdev, da Rystad Energy. O fortalecimento do dólar aumenta a complexidade, acrescentou, mas as tendências persistentes nos mercados de petróleo, incluindo a gestão da oferta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) e as baixas margens de refino, provavelmente moldarão as perspectivas futuras.

Para a Oxford Economics, se o novo mandato do republicano for tão imprevisível em termos de política quanto antes, uma escalada no conflito no Oriente Médio não pode ser descartada - o que teria grandes implicações para os mercados de petróleo.

Além dos desdobramentos da vitória de Trump, investidores monitoram o furacão Rafael, que pode interromper a produção à medida que avança em direção às plataformas offshore dos EUA até o fim de semana.