Ouro fecha em queda de mais de 2%, pressionado por dólar forte após eleições dos EUA

O ouro fechou em forte queda nesta quarta-feira, 6, pressionado pela força do dólar e dos juros dos Treasuries, que operam em alta com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ouro para dezembro fechou em queda de 2,67%, a US$ 2.676,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O valor, no entanto, ainda ficou perto da marca histórica de US$ 2.700,00 por onça-troy.

Em análise, a SP Angel explica que a valorização do dólar e dos juros dos Treasuries faz o metal precioso ter menos buscas e, logo, um preço mais baixo. Segundo o documento, o movimento do dólar e dos juros é reflexo das preocupações do mercado sobre as potenciais políticas inflacionárias do segundo mandato de Donald Trump.