Novo Nordisk agrada com lucro e vendas do Wegovy

A Novo Nordisk superou expectativas de lucro e vendas de seu remédio para emagrecimento Wegovy no terceiro trimestre, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6, o que impulsiona as ações da companhia farmacêutica dinamarquesa.

A empresa teve lucro líquido de 27,3 bilhões de coroas dinamarquesas entre julho e setembro, 21% maior do que o de um ano antes e acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 26,79 bilhões de coroas.

As vendas do Wegovy somaram 17,3 bilhões de coroas no trimestre, com salto anual de 79% e superando consenso da Visible Alpha, de 15,76 bilhões de coroas.