Lula, sobre ajuste fiscal: Não sei Congresso e empresários aceitam diminuir emendas e subsídios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista à RedeTV!, divulgada nesta quarta-feira, 6, pelo portal UOL, que ajustes fiscais não podem ser feitos só sobre a população mais necessitada. Também afirmou ver hipocrisia do mercado, propagado por meio da imprensa, sobre o assunto.

"Se eu fizer um corte de gastos para diminuir a capacidade de investimento do Orçamento, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vão aceitar? Eu não sei se vão aceitar", disse o presidente da República.

A entrevista foi conduzida pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF). Eles perguntaram se o presidente poderia dar algum detalhe sobre o pacote de ajuste discutido no governo. Ele disse que não porque o conjunto de medidas ainda não está fechado.