Lucro da AGCO cai 89,3% no 3º trimestre, a US$ 30 milhões

A AGCO, fabricante norte-americana de máquinas agrícolas de marcas como Valtra e Massey Ferguson, obteve lucro líquido de US$ 30 milhões, ou US$ 0,40 por ação, no terceiro trimestre deste ano, informou na terça-feira, 5, a companhia. O resultado representa queda de 89,3% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou US$ 280,6 milhões, ou US$ 3,74 por ação. Em termos ajustados, o lucro passou de US$ 3,97 para US$ 0,68 por ação. As vendas líquidas da companhia caíram 24,8% em igual comparação, para US$ 2,6 bilhões.

Os resultados ficaram abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, que estimavam lucro de US$ 0,95 por ação, e lucro ajustado de US$ 1,08 por ação. Além disso, a receita ficou aquém do projetado, de US$ 2,9 bilhões.

A receita da América do Norte caiu 21,8% em relação ao trimestre do ano passado, somando US$ 736,1 milhões, enquanto na América do Sul caiu 47%, para US$ 381,6 milhões. Além disso, a região da Europa e Oriente Médio perdeu 18%, ficando com 1,298 bilhão, e a Ásia-Pacífico e África teve recuo de 11,7%, a US$ 183,4 milhões, segundo a AGCO.