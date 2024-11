JSL: lucro líquido ajustado sobe 25,3% no 3º trimestre, para R$ 72,7 mi

A JSL, empresa de logística rodoviária do Grupo Simpar, registrou lucro líquido ajustado de R$ 72,2 milhões no terceiro trimestre de 2024. O montante representa alta de 25,3% em relação a igual período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 466,4 milhões, crescimento de 18,7% na mesma base comparativa. A receita, por sua vez, subiu 17%, somando R$ 2,352 bilhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O CEO da JSL, Ramon Garcia de Alcaraz, atribui o crescimento nas diferentes linhas do balanço a fatores internos e externos. Dentro da companhia, destaca o avanço no número de novos contratos. A cifra subiu para R$ 2,2 bilhões entre julho e setembro de 2024 ante R$ 910 milhões um ano antes. No acumulado do ano, os contratos fechados representam R$ 4,5 bilhões.