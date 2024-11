Gol firma acordo de apoio ao plano de reestruturação, que prevê conversão de dívidas em ações

A Gol informou nesta quarta-feira, 6, que, juntamente com a Abra Group Limited, afiliadas e o comitê de credores quirografários designado no procedimento de Chapter 11, firmou um acordo de apoio ao Plano de Reestruturação (PSA), incluindo a conversão de aproximadamente US$ 950 milhões em dívida garantida da Abra em novas ações da Gol.

Nos termos do PSA, a Gol apresentará um plano de reorganização no âmbito do procedimento de Chapter 11 que permitirá uma significativa redução de sua alavancagem, convertendo em ações, ou extinguindo de outra forma, até US$ 1,7 bilhão de sua dívida existente antes da instauração do procedimento de Chapter 11 e até US$ 850 milhões em outras obrigações.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a Abra declarou créditos totalizando US$ 2,8 bilhões e concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões em novas ações, dependendo da resolução de certas questões pendentes, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada.