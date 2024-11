Copom eleva Selic em 0,5 pontos percentuais e taxa de juros vai a 11,25%

Reunião do Copom aponta ambiente externo desafiador, em função da conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 6, por unanimidade, elevar a Selic, taxa básica de juros em 0,5 pontos percentuais, que chegou a 11,25% ao ano, em conformidade com as previsões do mercado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado É a segunda alta consecutiva, após um ciclo em que houve sete quedas na taxa Selic e três manutenções de patamar. Essa também é a maior alta desde 15 de junho de 2022. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na reunião anterior, realizada em 18 de setembro deste ano, o Copom havia promovido uma elevação mais discreta, de 0,25 pontos percentuais. Além disso, a taxa básica de juros retomou ao patamar definido em 31 janeiro deste ano, quando também estava a 11,25% ao ano.

O contexto, contudo, era o inverso. Naquela ocasião, o Copom havia reduzido a Selic em 0,5 pontos percentuais. Na década, o patamar máximo atingido pelas taxas de juros definidas pelo Comitê foi de 13,75% ao ano, no período entre 4 de agosto de 2022 e 3 de agosto de 2023. Por outro lado, a Selic atingiu sua mínima histórica entre 6 de agosto de 2020 e 17 de março de 2021, quando estava em 2% ao ano. No comunicado divulgado no início da noite desta sexta-feira, 6, o Copom destacou que "o ambiente externo permanece desafiador, em função, principalmente, da conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed", em referência ao banco central norte-americano. "Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo. A inflação cheia e as medidas subjacentes se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. As expectativas de inflação para 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 4,6% e 4,0%, respectivamente", prossegue a nota do Copom.