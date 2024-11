Chance de redução de 25 pb nos juros do Fed em dezembro sobe após eleição de Trump

Após a vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial dos EUA, o mercado financeiro aumentou as apostas para uma moderação no ritmo de corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Às 10h17 (de Brasília), a chance de o Fed reduzir a taxa básica em 25 pontos-base na reunião de dezembro aumentava para 30,5%, ante 22% ontem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, a probabilidade de corte de 50 pontos-base caía de 77,3% para 68,7% no mesmo período.