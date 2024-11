Após eleição de Trump, dólar cai na contramão do exterior com ajuste e fiscal

O triunfo de Trump, que tem agenda protecionista e de redução de impostos, é potencialmente inflacionário - o que tende a limitar o espaço para corte de juros pelo Federal Reserve no próximo ano e, por tabela, levar a fortalecimento global da moeda americana. A aposta majoritária é que o Fed anuncie uma queda de 25 pontos-base na taxa básica amanhã, 7. O Comitê de Política Monetária (Copom) deve acelerar o ritmo de alta da taxa Selic hoje, com uma elevação de 0,50 ponto porcentual.

O dólar fechou em baixa firme no mercado doméstico nesta quarta-feira, 6, na contramão da onda de valorização da moeda americana no exterior, após a vitória do republicano Donald Trump na corrida à Casa Branca. O real apresentou de longe o melhor desempenho entre as divisas mais relevantes, incluindo desenvolvidas e emergentes.

O dólar trocou de sinal no início da tarde e aprofundou as quedas ao longo da segunda etapa de negócios. Com mínima a R$ 5,6659, a divisa fechou em baixa de 1,26%, cotada a R$ 5,6759 - menor valor de fechamento desde 24 de outubro.

No início dos negócios, o dólar chegou a esboçar uma arrancada por aqui, tocando máxima a R$ 5,8619, nos níveis vistos em 1º de novembro, quando fechou no segundo maior valor nominal da história. Apesar disso, o real ainda apresentava desempenho superior a de seus pares, em especial do peso mexicano.

"Com a onda vermelha, o Brasil não tem espaço para qualquer tipo de derrapada fiscal. O grau de liberdade do governo se reduziu muito", diz Borsoi, acrescentando que as moedas emergentes reduziram as perdas ao longo da tarde, o que contribui para as mínimas do dólar por aqui. "Além disso, os ativos locais estavam muito estressados e havia espaço para um ajuste."

Além da moeda brasileira, apenas o rublo russo e o shekel israelense se apreciaram em relação ao dólar hoje. Principal par do real, o peso mexicano - que caiu mais de 2% pela manhã - chegou a operar pontualmente em terreno positivo. As moedas asiáticas apresentaram fortes perdas, dada a perspectiva de volta da guerra comercial entre EUA e China.

O índice DXY - termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes - superou os 105,400 pontos na máxima e girava ao redor do 105,100 pontos no fim do dia, em alta de mais de 1,60%. As maiores perdas foram do euro e do iene japonês.