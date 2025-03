Lua hoje (27/03): qual fase lunar estamos nesta quinta e calendário

Conforme o calendário lunar deste mês, a Lua passará por suas quatro fases principais em diferentes momentos de março. Embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio do percurso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Lua hoje: veja próximas fases e os horários da Lua

Hoje, 27 de março de 2025, marca o sexto dia de Lua Minguante do mês, que segue até 29 de março. Confira próximas fases lunares, com as datas e horários em que iniciarão:

Lua Minguante: 22 de março - 8h29min

Lua Nova: 29 de março - 7h57min

Fases da Lua: entenda cada uma delas

Em seu portal oficial, a agência espacial Nasa destaca: “nossa Lua não brilha, ela reflete a luz do Sol”. Portanto, não temos uma visão contínua de todo o lado da Lua voltado para o astro-rei.