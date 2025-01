Chocolate Surpresa voltou: tudo sobre o clássico dos anos 80 e 90

O icônico produto da Nestlé ressurge com embalagens modernas, cards virtuais e um jogo educativo na plataforma Roblox

Após mais de duas décadas fora do mercado, o Chocolate Surpresa, sucesso da Nestlé nos anos 1980 e 1990, retorna às prateleiras com novidades. A gigante dos alimentos anunciou que o produto estará disponível nos supermercados a partir desse mês de janeiro.

Além dos tradicionais cards colecionáveis, que faziam sucesso por suas imagens de animais e o incentivo a coleções, o relançamento incluirá versões digitais dos cards acessíveis por QR Codes.

“Queremos resgatar a memória afetiva do público fiel e, ao mesmo tempo, trazer interatividade para as novas gerações, com mensagens sobre preservação ambiental e agricultura regenerativa”, afirmou Tatianna Perri, diretora de Marketing de Chocolates da Nestlé.

Saudades? RELEMBRE chocolates populares que saíram de linha