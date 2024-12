Como surgiu a tradição da contagem regressiva para o Ano-novo? veja curiosidades

A ideia da contagem regressiva seria uma forma de dar ainda mais dramaticidade e simbolismo à passagem do ano. / Crédito: Reprodução/AdobeStock

A prática de contar os últimos segundos do ano pode ter um significado profundo. Para muitos, é um momento de reflexão sobre o ano que passou, com uma sensação de encerramento, além de boas expectativas e novos planos para o ano que se inicia. Mas, afinal, qual a origem da tradição que se difundiu ao redor do mundo? Leia também | Réveillon 2025: veja a programação completa de shows em Fortaleza

Possíveis origens da tradição da contagem regressiva no Ano-Novo A tradição de se despedir do ano que findou e saudar o novo ano com uma contagem regressiva tem raízes profundas em diversas culturas, mas possuí em comum o foco de marcar a passagem do tempo e celebrar a renovação.

O costume é especialmente popular em países ocidentais, mas sua origem está ligada tanto a elementos de astronomia quanto a práticas simbólicas que datam de tempos remotos da história da humanidade. Apesar da imprecisa resposta sobre a origem exata da prática, é possível relacionar a tradição da “contagem regressiva” com alguns fatos históricos e culturais ao redor do mundo. Confira a seguir:

Influência do ocidente e do relojoeiro Celebração no ano-novo em NY; uma bola é colocada no topo de um edifício e começa a descer às 23h59 do dia 31 de dezembro, atingindo o chão no primeiro minuto do novo ano.

Embora a prática de celebrar o Ano-Novo seja muito mais antiga, a contagem regressiva como conhecemos hoje tem suas origens no século XIX. Nos Estados Unidos, a tradição começou a se difundir no século XIX, mas se fortaleceu graças ao famoso relógio da Times Square, em Nova York.



Em 1907, a tradição de descer a bola de cristal na Times Square na véspera de Ano-Novo começou a ser transmitida pelo rádio, e depois pela televisão. Isso popularizou o conceito de uma contagem regressiva visível e sincronizada em nível nacional. Entenda | Qual a origem da ceia de Natal e como a celebração mudou ao longo do tempo?

O evento foi histórico e icônico já em sua primeira realização, sendo perpetuado na cultura norte-americana desde então e influenciando outros lugares do mundo a criarem eventos semelhantes, por vezes, com acréscimo de elementos da cultura local na festa. A difusão das transmissões ao vivo pela TV foi outro fato histórico que fortaleceu a adesão em larga escala de diferentes povos ao costume da contagem regressiva no Ano-Novo. Saiba mais | Natal: o que acontece em países que não celebram ou consideram a data um crime?

Antes disso, contudo, a virada do ano já era marcada com apoio de outros mecanismos como toques de sinos, sirenes, fogos de artifício e outros rituais de celebração. A ideia da contagem regressiva seria uma forma de dar ainda mais dramaticidade e simbolismo à passagem do ano. O comportamento também foi impulsionado pela Revolução Industrial, que diante da disseminação dos relógios mecânicos e da padronização do tempo no ocidente, especialmente a partir do século XVIII, tornou-se possível sincronizar a duração de eventos com precisão. Assim, muito antes da TV ou da festa na Times Square, o costume da contagem regressiva de modo já havia sido popularizado como uma forma de marcar coletivamente momentos importantes, desde lançamentos de foguetes e até, futuramente, a chegada do ano novo.