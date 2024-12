Retrospectiva: veja as matérias mais lidas do O POVO + em 2024

Retrospectiva: confira as matérias mais lidas pelos assinantes do O POVO + em 2024 / Crédito: Samuel Setubal/O POVO; Acervo da Santa Casa de Misericórdia; FÁBIO LIMA

De produções audiovisuais à reportagens especiais, o ano de 2024 foi repleto de novos acontecimentos que renderam materiais inéditos. Mas, entre as matérias publicadas, algumas chamaram mais a atenção dos assinantes no O POVO +. Para selecionar as produções mais lidas do ano, considerou-se o período entre 1º de janeiro a 9 de dezembro de 2024. Em seguida, as notícias foram elencadas de acordo com as suas visualizações no portal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira o resultado da lista das cinco produções mais lidas a seguir.

Retrospectiva: matérias mais lidas no O POVO + Reveja as matérias que despertaram a curiosidade dos leitores no O POVO +. 1. Projeto Legados As produções consistem em uma série de entrevistas especiais com grandes empresários, responsáveis por legados para a sociedade e a economia do Ceará. Fazendinha: A mulher que trouxe o luxo ao mercado de carnes de Fortaleza A trajetória da empresária e comerciante Silene Gurgel, fundadora da Fazendinha, fez parte do Projeto Legados e rendeu o título de reportagem produzida em 2024 com mais visualizações.

Ari de Sá: O desafio de recomeçar após os 50 anos Após uma separação nos negócios da família, o empresário Oto de Sá Cavalcante, apaixonado por Educação, seguiu no mesmo setor e fundou o Ari de Sá, um dos colégios mais requisitados do Ceará. A reportagem, publicada em abril de 2024, também faz parte do Projeto Legados. Lanlink: Desde 1865 no Ceará, família francesa perpetua negócios no Estado O quarto na linha da família francesa Boris, o empresário Charles Boris decidiu empreender no ramo de Tecnologia da Informação (TI). De seu interesse, fundou a Lanlink, há 35 anos, com os colegas de faculdade de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Farias Brito: O engenheiro apaixonado pelas letras Ao lado das irmãs, Hilda e Dayse, o empresário Tales de Sá Cavalcante está à frente dos negócios na Organização Educacional Farias Brito, que se expande anualmente em unidades no Ceará e online pelo Brasil.

Desde 2019, Sá Cavalcante é presidente e ocupa a cadeira 9 da Academia Cearense de Letras (ACL). Panificadora Nogueira: o legítimo português da Messejana Filho de portugueses, o empresário José Antonio Nogueira administra a Panificadora Nogueira, no bairro Messejana. Um dos mais antigos no espaço, o estabelecimento serve, além do tradicional pão francês, as receitas portuguesas. Colégio Master: O "Silvio Santos" da Educação fez da sala de aula seu palco

Aos 18 anos, Nazareno Oliveira deixou Sobral com direção a Fortaleza para ser médico, mas o destino lhe mostrou outros caminhos. Atualmente, é um dos fundadores do Colégio Master, instituição de ensino da educação básica ao pré-universitário.

Grupo Santa Branca: A farmácia que foi abençoada por Santa Branca no Ceará Mais uma produção do Projeto Legados, a reportagem é centrada na trajetória de Maurício Filizola, fundador do Grupo Santa Branca, que abriu a sua primeira farmácia ainda sob o nome Filizola. Óticas Visão: O quase padre que virou dono de óticas no Ceará

A trajetória do fundador da marca cearense Óticas Visão, o empresário Assis Cavalcante, é revisitada em mais uma reportagem do Projeto Legados, iniciando a sua terceira temporada. 2. Doutor José Frota, o "médico perfeito" que dá nome ao maior hospital público do Ceará A carreira do médico José Frota, inspiração para o nome do maior hospital público do Ceará, o Instituto Dr. José Frota (IJF), rendeu uma reportagem seriada sobre a sua carreira na área de saúde e o homem por trás do profissional.