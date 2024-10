Servidor da Prefeitura de Uruburetama foi um dos presos em operação contra facção

Crédito: Reprodução / Polícia Civil do Estado do Ceará

Entre os presos em uma operação da Polícia Civil de combate a uma facção criminosa que age em Uruburetama (Vale do Curu) está um servidor que era lotado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças (Seafin) da Prefeitura do município. Paulo Jhonatha de Sousa Chaves, de 38 anos, ocupava o cargo de chefe de patrimônio da pasta.

Em depoimento referente a uma investigação acerca de uma denúncia de fornecimento de bebidas alcoólicas a menores no clube, Paulo Jhonata negou ser sócio do estabelecimento. Conforme disse em janeiro deste ano, ele apenas cuida do bar do clube, assim como realiza a contratação das atrações musicais.

José Augusto aparece em um relatório da PM como um dos partícipes de um ataque a tiros efetuado por integrantes do CV contra rivais da Guardiões do Estado (GDE), episódio ocorrido em 8 de fevereiro de 2023, na localidade de Severino, em Uruburetama.

Douglas também foi apontado como responsável por ataques, execuções e por traficar drogas no município. Em um celular apreendido em 2021 com um suspeito de integrar o CV, foi encontrada uma conversa no aplicativo Whatsapp em que há uma lista de pessoas que viriam a integrar o nome do CV. Entre os nomes, está o de “Dodô”.

Já os nomes de Edilson e Marcelo apareceram em uma lista de pessoas que “trabalhariam” para o CV, encontrada, no mesmo celular, em um grupo de Whatsapp criado para gerenciar as atividades do CV no município.



“Nesse grupo, quem mostra o papel de liderança é a pessoa de alcunha 'L7'”, consta no relatório elaborado pela Polícia Civil. L7 foi identificado como Francisco Thiago da Silva Sabóia, que é procurado pelas forças de segurança.