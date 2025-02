Cacimba desmorona e deixa uma pessoa morta em São Gonçalo do Amarante

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, de imediato foi executado o escoramento da cacimba para evitar que outros desmoronamentos acontecessem

As paredes de uma cacimba colapsaram e uma pessoa morreu soterrada a aproximadamente seis metros de produndidade em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Caso aconteceu no na manhã de domingo, 23.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, de imediato foi executado o escoramento da cacimba para evitar que outros desmoronamentos acontecessem. "Foi instalado um sistema de polias para retirada da areia que cobria a vítima", destacou.