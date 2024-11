Notebook explode durante show no interior do Ceará

Explosão, que ocorreu na madrugada do domingo, 10, assustou músicos e presentes, viralizando nas redes sociais

Nas imagens que circulam nas plataformas digitais é possível ver a hora exata em que a ação aconteceu. Géssyca Pio era a artista que se apresentava no momento. Ela cantava e tocava violão, ao lado de outro músico, quando o equipamento começou a soltar fumaça e logo depois foi consumido por chamas.

Uma apresentação musical realizada dentro de um restaurante em Iguatu , a 388,82 km de Fortaleza, foi interrompida após o notebook usado pela cantora explodir e pegar fogo. Explosão, que ocorreu na madrugada do domingo, 10, assustou músicos e presentes, viralizando nas redes sociais.

Os dois músicos se afastam rapidamente do notebook e conseguem escapar do fogo. Em vídeo encaminhado ao O POVO, a cantora, que é natural do Assaré, conta que teve um "livramento".