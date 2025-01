O enfermeiro que dá uma nova perspectiva de vida à terceira idade

O projeto "Universidade Para a Melhor Idade", criado pelo enfermeiro em 2018, ajuda pessoas acima de 55 anos a ter uma melhor qualidade de vida e conhecer mais sobre seus direitos / Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Natural de Icó, município localizado na região Centro-Sul do Ceará, Rafael Bezerra Duarte, 34, doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e enfermeiro formado pela Faculdade Vale do Salgado (FVS), se dedica não só a cuidar das pessoas, mas também levar seu conhecimento adiante à terceira idade com o projeto “Universidade Para a Melhor Idade”. Filho da sacoleira Sebastiana Ferreira Bezerra, 54, e do agricultor e mecânico José Bezerra Duarte, 62, passou a “infância inteira no sítio”, em suas palavras. Na adolescência precisou se mudar para a sede do município para concluir o ensino médio.

Ainda na graduação em enfermagem, Rafael teve contato com idosos e a partir daí surgiu a vontade de fazer algo a mais por eles. Foi então que em 2018, criou um programa de extensão chamado "Universidade Para a Melhor Idade", onde idosos têm aulas no Centro Universitário Vale do Salgado (UNIVS) e aprendem sobre educação, tecnologia, saúde, esporte, lazer, assistência social, direitos humanos e cultura.

O POVO - Como foi sua infância e adolescência em Icó? Rafael Duarte - Minha infância foi toda na zona rural. Eu venho de uma cidade chamada Icó, que fica na região Centro-Sul, ali perto de Juazeiro, divisa com a Paraíba e com o Rio Grande do Norte. Então nasci e me criei no sítio, como a gente chama, né? E lá eu fiz o meu ensino fundamental da alfabetização até a terceira série. Meu pai trabalhava na zona rural e também era mecânico. E como não tinham escolas com séries mais avançadas no sítio, a gente precisou fazer a migração, a gente teve que se mudar para sede, na zona urbana mesmo, por conta dos estudos. E a minha adolescência praticamente foi toda no município, mas todos os finais de semana eu voltava para o meu sítio e nas férias sempre ficava na casa dos meus avós. [Também] nas casas dos meus tios e também na própria casa dos meus pais, que a gente ainda hoje tem casa lá [no sítio].

O POVO - Você sempre quis ser enfermeiro? Sempre teve essa paixão ou tinha outros planos? Rafael Duarte - Quando eu residia no sítio, eu sempre via a presença de um Agente Comunitário de Saúde (ACS), com uma roupinha às vezes amarela ou branca, com as letras na camisa ou na bata. Então eu sempre tenho na minha mente a questão do agente comunitário de saúde, que é justamente um personagem importante, né? Que a gente tem na atenção primária, no Sistema Único de Saúde (SUS) e que hoje enquanto doutorando, eu pesquiso sobre o trabalho deles. E aí foi a partir dali que eu comecei a ver que a área da saúde me despertava. Eu sempre tive essa perspectiva de querer cuidar dos outros, sempre gostei de ajudar e auxiliar. E principalmente gostava muito de estar perto dos idosos. O POVO - Você sentiu dificuldade nos estudos por ser do Interior?

Rafael Duarte - Desde o ensino fundamental a gente já sentiu as dificuldades pela questão do espaço, que muitas vezes a gente não tinha uma sala de aula bacana. No sítio, por exemplo, era uma professora para três classes diferentes. Então, aquilo às vezes dificultava um pouco a nossa aprendizagem, mas eu fazia com que essas dificuldades fossem superadas. Então, eu sempre estava ali à frente, tentando buscar estudar mais, né? E mesmo muitas pessoas não acreditando no potencial que a gente tinha, eu mesmo fui acreditando nesse potencial. O POVO - Como você pensou no projeto “Universidade Para a Melhor Idade”? Rafael Duarte - O projeto surgiu quando eu era aluno ainda do curso de enfermagem e comecei a ir pro campo de estágio. Tinha uma disciplina chamada ‘Saúde do Idoso’, onde a gente fazia visitas às pessoas idosas. E aí, nessas visitas eu comecei a observar que muitos idosos moravam sozinhos, e eram abandonados pelas famílias. Muitos não tinham estudado ou pegado em um lápis e uma caneta, não tinham aprendido a escrever o nome. Os meus próprios pais e avós são analfabetos.

Junto a outros professores e colegas, tive a ideia de criar um projeto que era de “adotar” um idoso. E nesse projeto além de fazer as visitas nos domicílios, a gente também fazia uma visita com o ônibus e levava eles à faculdade. Lá na faculdade a gente fazia uma roda de conversa e uma troca de experiências do que eles sabiam do senso comum. Quando voltei como professor para a instituição onde me formei, criei esse programa em 2018 justamente para dar essa oportunidade dos idosos conhecerem esse espaço, mas também para fazer com que eles possam aprender coisas do seu dia a dia e terem melhores condições de saúde. O POVO - Qual a sensação de ajudar na formação dessas pessoas? Rafael Duarte - A sensação maior é poder ver que o programa tem um impacto dessas pessoas conseguirem voltar a se ressocializar na sociedade. A gente enquanto sociedade civil tem esse direito de dar oportunidade a essas pessoas, que são mais do que importantes para todos nós, porque tem uma história de vida a contar e que não conseguiram, né? [Deles] terem esse acesso justamente porque foram cuidar das outras gerações. Ver esses idosos com essa perspectiva de aprender coisas novas, que são mais complicadas para eles, é muito importante pra gente.