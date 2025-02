Homem de 70 anos é encontrado morto em porta-malas de carro no Eusébio

FORTALEZA, CE, BRASIL, 30-10-2018: Coletiva de imprensa na Delegacia Metropolitana do Eusébio sobre a prisão de 9 pessoas acusadas do crime de estelionato e a apreensão de mercadorias. (Foto: X X /O Povo) / Crédito: Alex Gomes

Um homem de 70 anos de idade foi encontrado morto dentro do porta-malas de um automóvel no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as forças de segurança foram chamadas para uma ocorrência de homicídio registrada no Eusébio.