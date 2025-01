Carro de autoescola invade calçada de lanchonete e quase atropela homem no Crato

O caso ocorreu após aluna de uma autoescola perder o controle do carro e atingir a calçada. Ninguém ficou ferido

Na tarde da última segunda-feira, 6, um veículo de autoescola invadiu a calçada de uma lanchonete no bairro Mirandão, no Crato, a 538,53 quilômetros de Fortaleza, e quase atingiu um homem. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o carro se aproximando da calçada e acelerando até colidir com a mesa onde o homem estava. O veículo passou a poucos centímetros, mas não o atingiu.