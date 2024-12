Ministério da Saúde confirma morte de criança por doença rara em Caucaia

Ainda de acordo com o Cievs, a água utilizada para o banho provinha de um açude na região e não passava por tratamento adequado. Em entrevista ao O POVO na última sexta-feira, 4, o secretário executivo da vigilância em saúde do Ceará, Antônio Silva, informou que a principal hipótese sobre o contato com a ameba é de que ele tenha ocorrido durante o banho, já que a criança nunca tomou banho no açude contaminado.

"A ameeba foi detectada na água de consumo da da das famílias de lá. A gente não pode afirmar ainda pelo Adolfo Luds [Instituto que realizou as análises da água] se existia na cisterna ou no reservatório. Isso é ainda carece de confirmação essa informação. O que nos parece indicar que de fato foi do reservatório, é porque a a forma criança pode ter se contaminado no banho. É uma criança pequena, então você toma banho com água do reservatório. A criança não tomava banho de açude, nunca tomou", disse o secretário.

Uma cisterna, anéis de cimento e tambores utilizados para o armazenamento de água no quintal da casa estiveram entre os itens analisados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) para coletar indícios da infecção por meningoencefalite.