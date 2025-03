Igreja Universal é condenada a pagar R$ 100 mil a pastor

A Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 100 mil por danos morais a um pastor que alegou ter sido obrigado a realizar vasectomia como condição para seguir na carreira religiosa.

Além disso, argumentou que a decisão de fazer a vasectomia seria um ato pessoal, sem qualquer relação com suas atividades religiosas. Alegou ainda que o pastor estaria tentando obter vantagem financeira com a ação.

A decisão foi confirmada pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE), que manteve a sentença da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Em sua defesa, a Igreja Universal negou que tenha imposto ou incentivado a realização da cirurgia.

Decisão judicial e justificativa da indenização

A juíza do trabalho Christianne Fernandes Diógenes Ribeiro destacou que a prática viola diversos princípios constitucionais, especialmente o direito à dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Para ela, a conduta da instituição religiosa extrapolou os limites do poder diretivo do empregador e representou um grave abuso de autoridade.

“Diante da gravidade dos fatos comprovados, da extensão do dano – que afeta de forma permanente e irreversível a vida dos trabalhadores – e do caráter reiterado e institucional da prática, bem como da capacidade econômica da reclamada, entendo que se configura uma lesão de natureza gravíssima”, afirmou a magistrada ao proferir a sentença.

O desembargador Carlos Alberto Rebonatto, relator do caso no TRT-CE, reforçou que a indenização observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano. Segundo ele, além de reparar o sofrimento do pastor, a decisão tem um efeito dissuasório, ou seja, busca evitar que a Igreja Universal continue adotando práticas semelhantes.