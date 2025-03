O POVO+ mapeia a Confederação do Equador em levantamento exclusivo

Reportagem traz quatro mapas inéditos sobre as vilas, antes e depois do ocorrido, das então províncias e as cartas de insatisfação enviadas ao imperador

A reportagem interativa é denominada "Entranhas de um Nordeste rebelde: a cartografia da Confederação do Equador". Assinada por Ludmyla Barros, o conteúdo traz um mapeamento completo dos ocorridos antes e durante a Confederação, no Ceará e demais províncias do Nordeste. O material pode ser conferido com exclusividade no O POVO+ , plataforma de streaming do Grupo de Comunicação O POVO .

Uma saga nordestina. Líderes revolucionários brigaram por uma República , desbravando as antigas vilas cearenses em meses de viagem . Iam contra o imperador e a centralização do poder no Rio de Janeiro. Essa foi a Confederação do Equador , movimento republicano que durou 79 dias em 1824, movido pelo Nordeste.

Uma série de informações foi juntada, revisada e verificada para a construção do material. Assim, foram montados os mapas interativos e, pela primeira vez, a Confederação ganha um percurso mais claro , como uma história de um livro de fantasia. O diferencial, no entanto, é que tudo realmente aconteceu.

Reportagem traz mapeamento da participação das vilas no antes e após a Confederação Crédito: O POVO

A reportagem explorou edições do Diário do Governo, primeiro impresso em circulação no Ceará. Houve consulta a ofícios resgatados pelo Arquivo Público do Ceará e a uma cronologia montada pelo Instituto Histórico do Ceará. Além disso, a reportagem ouviu o pesquisador da Confederação, Weber Porfírio, ligado ao Museu do Ceará.

Os mapas, por sua vez, foram montados com base em levantamento do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) referente ao que seria o Ceará em 1823. O estado se mostra um pouco diferente: territórios que hoje são Crateús, Independência, Novo Oriente e Quiterianópolis. Além disso, alguns trechos de municípios que hoje são do Piauí pertenciam ao Ceará.