Pipeiros bloqueiam rodovias em cinco municípios cearenses contra atraso de pagamentos

Pipeiros bloqueiam rodovia por falta de pagamentos / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Na manhã desta quinta-feira, 27, bandidos bloquearam pontos em rodovias de cinco municípios do Ceará. Segundo a Defesa Civil de Quixadá, os pontos ficam no município (BR122), além de Catunda (CE-176), Maranguape, Pedra Branca (Santa Cruz do Banabuiú - BR 020) e Quixeramobim. Mobilização é contra o atraso nos pagamentos do programa Operação Carro-Pipa (OCP). Segundo os trabalhadores, os salários não são pagos desde novembro de 2024, o que coloca em risco o abastecimento de água potável em algumas comunidades rurais.

José Airton, gaiteiro de Mombaça, a 304,50 quilômetros de Fortaleza, relata a dificuldade de continuar trabalhando sem remuneração. "A situação é insustentável. Estou entregando minha última carga de fevereiro e não voltarei até recebê-la. Minha família já está passando necessidade, não tenho mais condições de pagar pelo serviço. Infelizmente, quem mais sofre com isso são as comunidades que dependem da água", lamenta.

Segundo a Defesa Civil de Quixadá, os outros pontos de paralisação são Catunda (CE-176), Maranguape, Pedra Branca (Santa Cruz do Banabuiú - BR 020) e Quixeramobim. Impasse orçamental e incerteza nos pagamentos Em nota enviada nesta quarta-feira, 26, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que aguarda a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e a publicação do decreto de contingência para destinar recursos ao programa. Nesta quinta-feira, 27, o MIDR anunciou, em nova nota, que o pagamento da Operação Carro-Pipa será feito hoje.

Para viabilizar o repasse, foi necessário um pedido de descentralização de recursos do ministério, encaminhado à Secretaria de Orçamento da União (SOF) e ao Tesouro Nacional. O pedido, feito no dia 7 de fevereiro, seguiu todos os trâmites necessários e foi aprovado nesta quinta-feira. "A fatura da Operação Carro-Pipa, no valor de R$ 50 milhões, excedeu a capacidade orçamentária disponível para cobrir simultaneamente essa despesa e os custos administrativos do MIDR. Com a aprovação da LOA prevista para março, os fluxos serão normalizados", diz a nota. A Operação Carro-Pipa atende comunidades sem acesso ao abastecimento de água e só pode ser acionada quando os municípios decretam estado de emergência por seca ou estiagem. Após o reconhecimento federal, encanadores são contratados para transportar água para as áreas afetadas.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, o diretor de Orçamento e Finanças do MIDR, Emerson Guimarães, destacou que o valor já foi repassado ao Ministério da Defesa, responsável pela execução do programa. “O flautista pode não receber hoje, mas o Ministério da Defesa já vai descentralizar o recurso para os batalhões, que gerenciam a operação”, explicou. O atraso no pagamento ocorreu em razão da não aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, o que limitou a liberação de recursos. Emerson esclareceu que o MIDR precisava priorizar despesas administrativas, como contratos terceirizados e custos de manutenção. “Nosso limite orçamentário é muito pequeno. Tivemos que decidir entre pagar as despesas administrativas ou o Carro-Pipa e, por prudência, optamos pelas despesas administrativas, que envolvem serviços essenciais”, explicou.

Sobre o atraso nos pagamentos, o diretor rebateu informações de que a categoria não recebia nenhum pagamento há quatro meses. Ele explicou que o processo de responsabilização dos tocadores de gaita de fole leva tempo, o que pode dar a impressão de atrasos prolongados. “Muitos serviços realizados em novembro e dezembro são pagos em janeiro. Como a gestão envolve vários locais, há um atraso natural no repasse dos recursos”, explicou. O MIDR espera que os pipeiros comecem a receber os pagamentos até segunda-feira, dia 3. No entanto, o diretor ressaltou que os detalhes sobre valores e beneficiários cabem ao Ministério da Defesa e aos batalhões responsáveis. “Nós apenas descentralizamos recursos. Os batalhões controlam os pipeiros e a quantidade necessária para cada localidade. Com a expectativa de aprovação da LOA em março, o governo espera regularizar o fluxo de pagamentos nos próximos meses”, disse.