Cearense supera dois cânceres e lança livros sobre fé e superação

No entanto, em 2024, veio um novo desafio: um câncer na cabeça, diagnosticado após mais um exame solicitado. “Eu estava apenas querendo checar algumas vitaminas no endocrinologista quando pedi uma ressonância de crânio. A médica achou desnecessário, mas eu insisti”, relata. O exame revelou um tumor agressivo, e os médicos informaram que sua expectativa de vida era de apenas sete meses.

O primeiro livro, “Doses de Fé”, é um devocional com 365 mensagens diárias. “Eu chamo de suplemento diário de fé. A ideia é que, todos os dias, a pessoa tenha um momento de reflexão e encorajamento para enfrentar qualquer dificuldade, seja na saúde, no casamento, nas finanças ou na vida espiritual”, explica Eveline. Além das mensagens, o livro traz espaços para que o leitor escreva suas próprias experiências e declarações de fé.

Já “Fé Fala” tem uma proposta diferente. Com uma leitura mais rápida, o livro ensina o poder das palavras e como a confissão positiva pode mudar realidades. “A Bíblia diz: ‘Cri, por isso falei’. Muitas vezes, as pessoas fazem uma oração pedindo algo, mas, no dia seguinte, anulam tudo com palavras de incredulidade. Eu queria ensinar que a fé tem uma voz e que precisamos usá-la a nosso favor”, enfatiza.

Hoje, Eveline deseja que seus livros alcancem o maior número possível de pessoas, para que mais pessoas possam conhecer sua história de fé e superação. Os livros estão disponíveis em 23 lojas do Shopping Prohospital e na livraria MyBook, localizada no Aeroporto de Fortaleza e no Shopping Ancar Caucaia.