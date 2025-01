Itapajé, Pereiro e Quixeramobim entram para a lista de cidades afetadas por desastres

Itapajé, Pereiro e Quixeramobim, no Ceará, entram para a lista de cidades afetadas por desastres / Crédito: JULIO CAESAR

Os municípios de Itapajé, Pereiro e Quixeramobim, no Ceará, entraram para a lista de emergência de cidades afetadas por desastres no País. Os dados foram divulgados, nessa segunda-feira, 27, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional. Além do Ceará, estão na lista municípios dos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul. Atualmente, a situação de emergência ocorre em 16 cidades do Brasil, entre os desastres estão estiagem, fortes chuvas, queda de granizo e a seca. Além dos municípios no Ceará, que entram na categoria de estiagem; foram listadas as cidades de Canudos e Mansidão, na Bahia; Boa Vista e Solânea, na Paraíba; e Acauã e Paulistana, no Piauí.

As fortes chuvas ocorreram nas cidades de Itambé e Maiquinique, na Bahia; Paraíba, em Minas Gerais, e São Luís do Piauí, no Piauí. Já Amaral Ferrador, no Rio Grande do Sul, foi atingida por queda de granizo, assim como em Minas Gerais, em Monte Alto.