Prazo para inscrição na eleição do Conselho Estadual da Juventude é prorrogado

Edital prorroga o período para inscrição de organizações da sociedade civil para eleição do órgão consultivo que acompanha as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo Estadual

O Governo do Ceará publicou edital que prorroga até o dia 26 de janeiro o prazo para inscrição de organizações da sociedade civil na eleição para o Conselho Estadual da Juventude (Conjuce), que visa garantir a participação social. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na última quarta-feira, 22.

O Conselho Estadual de Juventude é vinculado à Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv) e tem por finalidade acompanhar as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado.