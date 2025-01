Consulta pública para atualização da lista de espécies exóticas invasoras no Ceará é aberta

As inscrições para a consulta ficam disponíveis até o dia 20 de fevereiro deste ano, os interessados podem se inscrever por meio de formulário disponível no site da Sema

Está aberta a consulta pública de contribuições para atualização da Lista de Espécies Exóticas Inovadoras no Ceará , que visa abranger a participação de especialistas e interessados que tenham o interesse de contribuir para a conservação da biodiversidade do Estado. As inscrições ocorrem até o dia 20 de fevereiro deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A consulta pública se destina tanto a profissionais da própria Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) quanto a qualquer pessoa interessada em contribuir com o processo de preservação ambiental, incluindo membros de comunidades locais e outras entidades ambientais. Para participar, os interessados devem preencher um formulário disponível no site da Sema.