Ceará receberá 46 mil testes rápidos de dengue

Reforço do Governo Federal conta com investimento de R$ 17,3 milhões. O Ceará irá receber pouco mais de 46 mil doses

O teste é capaz de detectar a presença do vírus da dengue, mas sem identificar o sorotipo. Eles estarão disponíveis na rede pública, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme a distribuição da gestão local.

Com objetivo de reduzir os casos e óbitos por dengue , zika e chikungunya durante o período sazonal no Brasil, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde (MS), intensificou a campanha de conscientização e mobilização aos sintomas dessas doenças. Com 9.429 casos registrados, o Ceará irá receber cerca de 46.550 mil doses na primeira remessa. A distribuição será na próxima semana.

Os dois milhões de testes restantes serão utilizados como estoque estratégico para atender as localidades que possam apresentar acréscimo no número de casos e necessitem de uma resposta rápida no diagnóstico.

Com o slogan “Tem sintomas? A hora de ficar atento à dengue, zika e chikungunya é agora”, a campanha foca nos sintomas das doenças e incentiva à população a procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os sintomas são: manchas vermelhas no corpo, febre, dores de cabeça e dores atrás dos olhos.

Em setembro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Nísia Trindade anunciaram o Plano de Ação 2024/2025 para reduzir os impactos das arboviroses, com investimento de R$ 1,5 bilhão.