Colisões entre trens e carros no Ceará caem 30% em relação a 2023

No segundo semestre de 2024, o número de colisões entre trens e carros no Ceará caiu em 30,4% se comparado ao mesmo período de 2023, conforme levantamento realizado pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos ( Metrofor ).

Em julho do mesmo ano, um trem do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLTs) do Cariri bateu em uma barreira de proteção , deixando quatro pessoas feridas. Na ocasião, o Metrofor informou que o trem deveria parar seu trajeto na estação, contudo “acabou colidindo com a barreira de segurança”.

Um dos acidentes registrados em 2024 vitimou fatalmente três pessoas em agosto de 2024 . O veículo, que transportava cinco pessoas, avançou sobre a via férrea no momento da passagem do trem entre as estações Borges de Melo e Vila União.

Um método eficaz para evitar acidentes em cruzamentos de ruas e avenidas com linhas férreas é a instalação de cancelas. Apesar de comuns, os dispositivos não são obrigatórios e possuem caráter complementar para auxiliar a sinalização obrigatória e controlar a passagem nos trechos. As informações constam nas normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) a partir do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST).

No decorrer de 2024, o Metrofor informou que foram realizadas 1.588 manutenções preventivas nos equipamentos que operam nas cidades de Fortaleza , Caucaia , Sobral , Juazeiro do Norte e Crato .

“Para garantir e ter uma segurança a mais, as empresas e companhias de ferrovias normalmente colocam em alguns locais onde há maior movimentação aquelas cancelas. Quando o trem se aproxima do cruzamento ferroviário existe um sensor e ele liga o sinal sonoro e visual da cancela e posteriormente a cancela baixa”, acrescenta Araújo.

O gerente de operações detalha que em casos de acidentes ou falhas mecânicas, dentro ou fora do trem, a segurança operacional entra em contato imediato com as equipes do Corpo de Bombeiros ou do Samu, se necessário, para lidar com a situação.

“Normalmente o acidentado é fora do trem, mas em qualquer circunstância, esse pessoal está preparado para ligar para a segurança ou órgão competente. Internamente, o vigilante vai fazer a evacuação do trem, existe escadas e tenta organizar para que as pessoas não se machuquem ao descer”, pontua.