Poder Judiciário do Ceará está de recesso até 6 de janeiro; veja como funciona o plantão

Servidores do Poder Judiciário do Ceará estão de recesso até o dia 6 de janeiro . Durante esse período, ficam suspensos os prazos processuais; a publicação de acórdãos, sentenças e decisões , bem como a intimação de partes ou de advogados , além da realização de audiências e sessões de julgamento .

Para garantir a apreciação, ao peticionar, a parte interessada deve indicar no campo específico do sistema a opção de apreciação do pedido no plantão judiciário, ao marcar a opção “sim” na flag “plantão judiciário” na tela “cadastrar dados básicos”.

Em casos de comprovada indisponibilidade do sistema processual eletrônico em uso, o plantonista pode, fundamentadamente, autorizar o peticionamento por meio diverso, como e-mail.

Em 1º grau, juízes atenderão demandas das 8h às 14h. O recesso contempla as unidades da Comarca de Fortaleza e do Interior do Estado.