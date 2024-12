Praia do Futuro concentra 90% das ocorrêncais de afogamento

No último fim de semana, das 10 vítimas salvas pelo Corpo de Bombeiros, nove foram na Praia do Futuro, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará resgatou dez vítimas de afogamento em todo o Estado ao longo do fim de semana. Conforme o balanço da corporação, 90% das ocorrências aconteceram na Praia do Futuro. O único salvamento fora da Capital ocorreu em Jijoca de Jericoacoara.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a principal orientação no que diz respeito ao mar é sempre procurar entrar na água próximo a postos de guarda-vidas. O guarda-vidas orienta sobre os locais e momentos mais seguros para entrar na água, o que já pode reduzir bastante os riscos de incidentes.



Crianças devem estar sempre acompanhadas de um adulto, a uma distância máxima de um braço. Em relação às pessoas que não sabem nadar ou não se sentem seguras na água, não devem entrar no mar, exceto para lavar os pés. É importante seguir a sinalização com as bandeiras vermelhas nas praias.



De acordo com os Bombeiros, as lagoas, por serem de água doce, possuem uma densidade menor, na qual é possível afundar com mais facilidade.



Em um ambiente aquático, evitar nadar se houver ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica.