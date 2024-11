Universitário cearense condenado por tráfico é preso em PE; veja vídeo da captura

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Um estudante de Medicina de 25 anos foi preso nessa quinta-feira, 28, em uma faculdade, na cidade de Olinda, Pernambuco, por tráfico de drogas. Ele havia sido condenado a 13 anos de prisão após ser preso, em 2018, em Juazeiro do Norte. À época, foram presos dois estudantes universitários, um com mandado de prisão em aberto e o outro capturado em flagrante com entorpecentes em sua residência.

Com a sentença condenatória em mãos, equipes da Polícia Civil do Ceará identificaram o alvo e, com auxílio da Polícia Civil de Pernambuco, conseguiram prender o estudante. Ele foi conduzido para uma unidade policial, onde o mandado de prisão foi cumprido, e está à disposição da Justiça.