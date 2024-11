Congresso reúne laboratórios de análises clínicas

O II Congresso de Laboratórios de Análises Clínicas do Nordeste (CONGRALAP) representa um fortalecimento do associativismo nas análises clínicas da região.

O Centro de Eventos do Ceará recebeu, entre os dias 6,7 e 8 de novembro, a 2° edição do Congresso de Laboratórios de Análises Clínicas do Nordeste (CONGRALAP). O evento reuniu no primeiro dia 1.220 pessoas, superando a expectativa inicial, e marcando uma adesão maior do que a edição de 2023.

Segundo o médico Marcelo Sobreira, idealizador do Congresso, a edição anterior se destacou pelo sucesso nas negociações, e a expectativa é que este ano todas as marcas tenham sido superadas.

"Nossa programação foi feita por proprietários de laboratórios, que querem ouvir sobre gestão de toda parte científica. Hoje somos 40 laboratório no Ceará", afirma.