Jornalistas da rádio O POVO CBN Cariri vencem o 1º Prêmio Jornalismo Ambiental

A iniciativa foi da Ambiental Ceará e Ambiental Crato. A rádio O POVO CBN conquistou 1º e 2º lugares em reportagens para rádio, além do prêmio na categoria texto pela reportagem publicada no O POVO

Dois jornalistas da rádio O POVO CBN Cariri conquistraram três premiações no 1º Prêmio Jornalismo Ambiental. Com o tema “Avanços e desafios da universalização do esgotamento sanitário, do Cariri ao Litoral”, o reconhecimento oferecido pela Ambiental Ceará e Ambiental Crato, foi entregue na noite desta quinta-feira, 23.

“Quando eu fiz a reportagem no ano passado, foi possível encontrar muitas pessoas que ainda vivem sem banheiro aqui na região do Cariri, sem acesso à dignidade humana que é trazida pelo saneamento básico. Foi uma reportagem muito importante que trouxe à tona esse dado alarmante”, disse Guilherme Carvalho, autor da reportagem.

Guilherme também ganhou o 1º lugar na categoria Texto explorando o mesmo tema. A reportagem Cariri tem mais de 17 mil pessoas sem banheiro ou sanitário em casa foi publicada pelo O POVO em dezembro passado.



A repórter Beatriz Silva, também da rádio O POVO CBN Cariri, levou o 2º lugar na categoria Rádio falando sobre a importância do saneamento básico em Santana do Cariri, que é um polo de romaria da Menina Benigna.

“Um dos pontos que a gente abordou foi o canal do Rio São Pedro, que fica no centro da cidade, e que está sendo saneado. A ação da Ambiental Ceará está trazendo muitos benefícios para os moradores ao redor, que não têm mais o esgoto a céu aberto passando perto de casa. Então a pauta fala do saneamento em uma cidade que desponta com o turismo religioso dentro do Cariri”, explicou Beatriz Silva.